Чиновник из Саратовской области прокомментировал фотографию с табличкой «Денег нет и не будет»

Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов прокомментировал свою фотографию с табличкой «Денег нет и не будет».

По его словам, табличку с этой надписью ему подарили коллеги.



«Очень давно у нас в районе проходил праздник. На нем мне коллеги вручили сувениры, среди которых оказалась эта табличка. В ней нет ничего необычного – их продают во всех сувенирных магазинах. Табличку поставил себе, даже не подумал, что она может вызвать такой интерес среди россиян», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Зотов отметил, что не надо сравнивать слова на табличке с высказыванием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева «денег нет, но вы держитесь».

Ранее в СМИ и соцсетях назвали Зотова самым честным чиновником из-за фото с табличкой «Денег нет и не будет», которое появилось на приветственной странице сайта Расковского муниципального района Саратовской области. Позже на сайте появилось такое же фото, но уже с замазанной табличкой.