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ЦБ потребовал банкротства уфимского «Роскомснаббанка»

00:33, 29.03.2019
ЦБ потребовал банкротства уфимского «Роскомснаббанка»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Нацбанк Башкирии (республиканское отделение Центробанка) направил в арбитражный суд республики заявление о признании банкротом уфимского «Роскомснаббанка» (бывший «Башкомснаббанк»).

Дата рассмотрения дела пока не назначена, передает «Коммерсантъ».

Напомним, что 7 марта регулятор отозвал лицензию кредитной организации. По предварительным оценкам, объем обязательств банка составил 22 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов отчитывалось, что за первые дни кредиторам выдано около 11 млрд рублей.

ЭкономикаБанки Башкортостан
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