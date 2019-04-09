В Татарстане задержали троих подозреваемых в сбыте поддельных купюр в ночных клубах

В Татарстане сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали троих подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр.

По данным МВД по РТ, злоумышленники использовали поддельные банкноты номиналом 5 тыс. рублей, которые покупали в интернете. Подозреваемые тратили их в круглосуточных торговых точках и барах. Купюры сбывали в Казани, Зеленодольске, Чебоксарах и Нижнем Новгороде.



В общей сложности от сбытов поддельных купюр был получен доход в сумме более 140 тысяч рублей. В результате обысков были изъяты товары и деньги от сбыта поддельных купюр.



Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Максимальное наказание по этой статье составляет до 8 лет лишения свободы.



Ранее в МВД РФ сообщили, что в прошлом году фальшивомонетчики чаще всего подделывали купюры в 5 тысяч рублей.