В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в московском метро в 2010 году

ФСБ России задержала в Дагестане участника банды, причастной к организации терактов в Москве в 2010 году.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России уточнили, что член банды Вагабова был задержан в Хасавюртовском районе Дагестана. В ФСБ также напомнили, что главарь банды был уничтожен в 2010 году.

Задержанный доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что ему сегодня планируется предъявить обвинение в совершении терактов в составе организованной группы. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

Напомним, что 9 марта 2010 года террористки-смертницы устроили теракты на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве. Тогда погибли 39 человек, еще 128 пострадали.

В середине марта в Новой Зеландии задержали четырех подозреваемых в причастности к нападению на мечети в Крайстчерче.