В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в московском метро в 2010 году
ФСБ России задержала в Дагестане участника банды, причастной к организации терактов в Москве в 2010 году.
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России уточнили, что член банды Вагабова был задержан в Хасавюртовском районе Дагестана. В ФСБ также напомнили, что главарь банды был уничтожен в 2010 году.
Задержанный доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что ему сегодня планируется предъявить обвинение в совершении терактов в составе организованной группы. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.
Напомним, что 9 марта 2010 года террористки-смертницы устроили теракты на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве. Тогда погибли 39 человек, еще 128 пострадали.
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