СК возбудил уголовное дело после обрушения кровли на заводе в Дзержинске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели человека на заводе «Химмаш» в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Следком начал доследственную проверку по факту обрушения стены цеха завода «Дзержинск Химмаш», в результате которого обрушилась кровля на площади 3,2 тыс. кв. м.

В результате погиб водитель погрузчика. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.