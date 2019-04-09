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СК возбудил уголовное дело после обрушения кровли на заводе в Дзержинске

10:19, 09.04.2019
СК возбудил уголовное дело после обрушения кровли на заводе в Дзержинске
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели человека на заводе «Химмаш» в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Следком начал доследственную проверку по факту обрушения стены цеха завода «Дзержинск Химмаш», в результате которого обрушилась кровля на площади 3,2 тыс. кв. м.

В результате погиб водитель погрузчика. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Происшествия
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