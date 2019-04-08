Экспорт бензина из России в январе — феврале снизился на 17%

Россия сократила экспорт бензина в январе — феврале 2019 года на 17,1% по сравнению с показателем первых двух месяцев прошлого года.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт бензина за январь — февраль этого года составил 693,3 тыс. тонн.

В стоимостном выражении экспорт бензина снизился на 23,4%, до $362,2 млн, передает RNS.

Напомним, что доходы России от экспорта нефтепродуктов в 2018 году выросли на 38,2% и достигли отметки в $129,05 млрд. Продажи бензина по итогам 12 месяцев прошлого года выросли на 19,3%, до $2,486 млрд.