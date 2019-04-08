Полуфиналистами чемпионата Kazan Fashion Skills — 2019 стали дизайнеры из 6 городов России

С 8 по 20 апреля проходит полуфинал первого чемпионата среди дизайнеров одежды по методике WorldSkills Russia Kazan Fashion Skills — 2019.

Заявки на участие в чемпионате подали 63 молодых дизайнера в возрасте от 18 до 35 лет из 17 городов России. В рамках отборочного этапа экспертное жюри определило 16 лучших эскизов капсульных коллекций на тему «Осенний city-код», в каждый из которых вошли 6 модных женских образов.

В рамках полуфинала шестнадцати молодым дизайнерам из Казани, Кирова, Воронежа, Волгограда, Якутска и Челябинска предстоит не только самостоятельно отшить один из образов своей капсульной коллекции, но и защитить его, а также идею всей коллекции, перед экспертами Чемпионата.

Восемь дизайнеров, сумевших защитить свой проект, выйдут в Финал, который пройдет с 20 по 22 апреля на базе Казанского колледжа технологии и дизайна. Финалисты выполнят модули конкурсного задания по методике «Ворлдскиллс» и будут оцениваться по соответствующим стандартам в эскизировании, моделировании и конструировании базового прямого платья.

Победитель сможет пройти оплачиваемую стажировку в компании SERGINNETTI и получит денежный приз в размере 100 000 рублей.

Завершится чемпионат 22 апреля большим гала-вечером с участием известных представителей мира моды и дизайна.