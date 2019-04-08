В Татарстане будет облачно с прояснениями и до +10°С
Сегодня, 8 апреля, в Татарстане будет облачно с прояснениями.
Ночью и утром местами дождь, туман. Ночью столбик термометра опустится до -1..+4°С. Температура воздуха днем составит +5..+10°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Ветер переменных направлений слабый. Ночью и утром местами на дорогах возможно образование гололедицы.Общество
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