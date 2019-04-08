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В Татарстане будет облачно с прояснениями и до +10°С

04:35, 08.04.2019
В Татарстане будет облачно с прояснениями и до +10°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 8 апреля, в Татарстане будет облачно с прояснениями.

Ночью и утром местами дождь, туман. Ночью столбик термометра опустится до -1..+4°С. Температура воздуха днем составит +5..+10°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Ветер переменных направлений слабый. Ночью и утром местами на дорогах возможно образование гололедицы.

Общество
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