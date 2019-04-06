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Власти Венесуэлы прокомментировали новые санкции США

06:57, 06.04.2019
Власти Венесуэлы прокомментировали новые санкции США
Фото: pixabay.com

Власти Венесуэлы заявили, что считают неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США. Об этом говорится в официальном сообщении МИД страны.

В документе подчеркивается, что «никакие империалистические действия не помешают сотрудничеству между свободными и независимыми государствами».

«Венесуэла предупреждает, что ответит на санкции юридическим путем», — отмечается в сообщении.

Также в тексте говорится об опасности действий американской администрации, которая пытается «причинить страдания народам континента».

Напомним, ранее США ввели санкции против двух компаний и 35 судов Венесуэлы.

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