Власти Венесуэлы прокомментировали новые санкции США

Власти Венесуэлы заявили, что считают неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США. Об этом говорится в официальном сообщении МИД страны.

В документе подчеркивается, что «никакие империалистические действия не помешают сотрудничеству между свободными и независимыми государствами».

«Венесуэла предупреждает, что ответит на санкции юридическим путем», — отмечается в сообщении.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el nuevo ataque del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra la industria petrolera venezolana y su soberanía económica. Comunicado Oficial: pic.twitter.com/7dRV9VJqDW

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 6 апреля 2019 г.

Также в тексте говорится об опасности действий американской администрации, которая пытается «причинить страдания народам континента».

Напомним, ранее США ввели санкции против двух компаний и 35 судов Венесуэлы.