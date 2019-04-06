Власти Венесуэлы прокомментировали новые санкции США
Власти Венесуэлы заявили, что считают неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США. Об этом говорится в официальном сообщении МИД страны.
В документе подчеркивается, что «никакие империалистические действия не помешают сотрудничеству между свободными и независимыми государствами».
«Венесуэла предупреждает, что ответит на санкции юридическим путем», — отмечается в сообщении.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el nuevo ataque del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra la industria petrolera venezolana y su soberanía económica. Comunicado Oficial: pic.twitter.com/7dRV9VJqDW
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 6 апреля 2019 г.
Также в тексте говорится об опасности действий американской администрации, которая пытается «причинить страдания народам континента».
Напомним, ранее США ввели санкции против двух компаний и 35 судов Венесуэлы.Общество
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