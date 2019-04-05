Экс-глава «ИнтехБанка» признался в неправомерных действиях при банкротстве

Уголовное дело экс-руководителей «ИнтехБанка» поступило в казанский суд вместе с ходатайствами о его рассмотрении в особом порядке. Итоговое обвинение в неправомерных действиях при банкротстве с ущербом 873,6 млн рублей бывшие председатель правления Марсель Зарипов и первый зам Елена Наумова на предварительном следствии полностью признали.

Судебный процесс должен был стартовать сегодня, однако за полчаса до его начала председательствующий судья удалился в совещательную комнату по другому делу.

Почему обвинения банкиров переквалифицировали на менее тяжкую статью, какое имущество попало под арест и когда обвиняемых освободили от домашнего ареста?

«Реальное время» предлагает 10 фактов о деле «Интеха» к старту процесса.