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Экс-глава «ИнтехБанка» признался в неправомерных действиях при банкротстве

12:30, 05.04.2019 Сюжет:  Банковский кризис в РТ
Экс-глава «ИнтехБанка» признался в неправомерных действиях при банкротстве
Фото: sros-rt.ru

Уголовное дело экс-руководителей «ИнтехБанка» поступило в казанский суд вместе с ходатайствами о его рассмотрении в особом порядке. Итоговое обвинение в неправомерных действиях при банкротстве с ущербом 873,6 млн рублей бывшие председатель правления Марсель Зарипов и первый зам Елена Наумова на предварительном следствии полностью признали.

Судебный процесс должен был стартовать сегодня, однако за полчаса до его начала председательствующий судья удалился в совещательную комнату по другому делу.

Почему обвинения банкиров переквалифицировали на менее тяжкую статью, какое имущество попало под арест и когда обвиняемых освободили от домашнего ареста?

«Реальное время» предлагает 10 фактов о деле «Интеха» к старту процесса.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаБанки Татарстан
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