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Путин дал ряд поручений Медведеву по поводу закона о капиталовложении и неналоговых платежей

18:47, 04.04.2019
Путин дал ряд поручений Медведеву по поводу закона о капиталовложении и неналоговых платежей
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Так, глава кабмина должен внести в Госдуму в весеннюю сессию закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений. Срок исполнения поручения — 1 июля этого года.

Также Медведеву поручили при внесении в НК РФ неналоговых платежей предусмотреть переходный период, в который не будет применяться наказание за их неуплату. Доклад об этом должен быть представлен до 1 декабря 2019 года, передает пресс-служба Кремля.

Ранее Путин потребовал ускорить работу над законом о защите капиталовложений.

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