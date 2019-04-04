Суд признал банкротом сеть детских магазинов «Бегемот»

Арбитражный суд Москвы признал сеть магазинов детских товаров «Бегемот» банкротом по иску Московского кредитного банка. Решение было принято 3 апреля.



В отношении компании ООО «Торговая сеть «Бегемот» открыта процедура конкурсного производства, следует из материалов арбитража.

В 2016 году сеть была вторым по объему продаж ретейлером детских игрушек в России, уступая только «Детскому миру». Группа компаний «Гранд Тойз», к которой принадлежит «Бегемот», была основана в 1998 году Сергеем Киселевым из Тольятти.



Напомним, что в Казани «Бегемот» делил шестое и седьмое место по количеству магазинов с Mothercare. Подробнее о рынке детских игрушек и товаров для детей в столице Татарстана — в материале «Реального времени».