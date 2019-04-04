Минниханов отметил низкую вовлеченность предприятий Татарстана в процессы цифровизации

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что предприятия Татарстана пока слабо вовлечены в процессы цифровизации.

«Уже сейчас происходит снижение востребованности аналоговых продуктов. И если в ближайшее время предприятия не запустят цифровой переход, то окажутся на периферии не только новых, но и традиционных рынков. Все это приведет к отставанию промышленного комплекса и появлению ряда рисков для экономики в целом», — сказал президент РТ на семинаре «Цифровизация производства: практические решения» в Набережных Челнах.



По словам президента РТ, необходимо в кратчайшие сроки на базе вузов запустить новые программы по направлению «Цифровая экономика».

«Ключевая задача — повышение качества ИТ-образования и его соответствие текущим тенденциям», — сказал он.

Минниханов добавил, что одним из условий успешной цифровизации является внедрение сети нового поколения 5G, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее президент РТ поговорил о вопросах цифровизации промышленности с одним из директоров «Реновы».