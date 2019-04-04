Минниханов обсудил цифровизацию промышленности с одним из директоров «Реновы»

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Набережные Челны встретился с директором по стратегическому планированию и развитию ООО «Ренова-Холдинг Рус» Олегом Фомичевым.

На встрече ее участники обсудили вопросы цифровизации промышленных производств республики. В частности, речь шла о нефтедобыче, нефтехимии и нефтепереработке, а также о машиностроении.

В обсуждении также приняли участие вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов и представители крупных республиканских предприятий, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Рустам Минниханов встретился с председателем Совета директоров казахстанской строительной компании BI Group Айдыном Рахимбаевым. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества и перспективы совместных проектов.