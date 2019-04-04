Почти половина жителей Самарской области не оплатила вывоз мусора

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков рассказал, что собираемость платежей за вывоз мусора с населения составила 26,4 млн рублей. Это только 57% от выставленной к оплате суммы в 45,9 млн рублей.

При этом общая собираемость оказалась еще ниже — 46,5%, передает «Коммерсант».

Министр объяснил это тем, что квитанции для населения были выставлены около недели назад.

На заседании Самарской губернской думы также обсуждалась необходимость перейти на расчет тарифов исходя из количества жильцов, а не площади. Депутаты подняли вопрос и о возможной отмене платы за вывоз мусора при отсутствии жильцов, зарегистрированных в помещении.

Напомним, что Кировский областной суд отменил решение рассчитывать плату за вывоз мусора исходя из площади, а не количества жильцов.