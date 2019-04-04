Челнинский «КидСпейс» объявил о закрытии

В Набережных Челнах детский город «КидСпейс» объявил о своем закрытии. Развлекательный центр пригласил клиентов в Казань.

Об уходе из автограда компания сообщила в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Решение о закрытии комплекса принял собственник «КидСпейс», пишет Chelny-biz.ru

Проект был открыт в Челнах в декабре 2016 года по инициативе Наиля Магдеева: сообщалось, что мэр лично приглашал бизнесменов в автоград. Учредители — супруги и многодетные родители Алексей и Елена Тихоновы. Они открыли первый центр в Казани.

Ранее «Реальное время» подробно писало о создании этого бизнеса. «КидСпейс» открыт также в Самаре и Черкесске.