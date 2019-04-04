«Додо пицца» упала на 27 пунктов рейтинга самых популярных франшиз 2018 года

Рейтинг наиболее популярных франшиз на российском рынке за 2018 год представил РБК. Первое место в нем осталось за «1С», а «Додо пицца» упала со 2-го места на 29-е.

Такое падение эксперты связывают с тем, что сеть закрепилась во всех крупных городах страны, кроме Грозного.

На вторую строчку поднялся проект «Гемотест», франшиза лаборатории по проведению анализов.

Третью позицию рейтинга занял автосервис Fit Service, подскочивший сразу на 14 пунктов.

В первую десятку также вошли «Галамарт», «Инвитро», Nokian Tyres, «220 вольт», «Чебаркульская птица», «Фасоль» и «Первый Бит».

РБК отмечает, что в российском законодательстве нет понятия «франчайзинг», а значит подсчет контрактов осложнен. За основу издание взяло договор коммерческой концессии (ДКК) и договоры коммерческой субконцессии.