Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что действующий глава государства Петр Порошенко сфальсифицировал свой результат на выборах президента страны.

По мнению Тимошенко, выборы были превращены в фарс.

«Президент Украины не собирался проводить честные выборы, в которых все кандидаты в президенты находятся в равных условиях», — цитирует Тимошенко «РИА Новости».

Также Тимошенко заявила, что во втором туре выборов не будет поддерживать Владимира Зеленского, который после обработки 95% бюллетеней получил 30,24% голосов. Второй тур выборов президента Украины намечен на 21 апреля.