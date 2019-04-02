На Startup Tour в Набережных Челнах победила система бесконтактного считывания отпечатков пальцев

В Набережных Челнах подвели итоги регионального конкурса проектов в рамках Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион». Крупнейшее в России и странах СНГ мероприятие по поиску перспективных стартапов проходило 1 и 2 апреля в технопарке в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

Из 30 проектов, прошедших в полуфинал, эксперты выбрали лучшие по трем направлениям — информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии. В первом треке все призовые места заняли резиденты бизнес-инкубатора «ИТ-парка».

Трек информационных технологий

1 место

Рустем Галимов, ООО «Гамбит», проект «Bioscan»

2 место

Даян Зарипов, ООО «Мильтиад», проект «Прибор приемно-контрольный пожарный пусковой с функцией определения сектора возгорания средствами видеоанализа»

3 место

Альберт Мубаракшин, ООО «Алерт-Лайн», проект «iLeanPRO — система экономии времени для оптимального управления производством и персоналом»

Трек биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве

1 место

Денис Антонов, компания «mRobotics», проект «Робот — ассистирующий хирургический комплекс (в том числе детская хирургия)»

2 место

Игорь Саматошенков, ООО «АНГИОЛАЙФ», проект «АНГИОЛАЙФ»

3 место

Тимур Асадуллин, ООО «АЭЛИНА ЛС», проект «Автоматизированная система амбулаторной реабилитации пациентов-детей с нарушениями двигательной функции — Реабилитон»

Трек индустриальных и энергетических технологий

1 место

Сергей Сарапулов, ООО «Воплощение», проект «Пятикоординатный 3D принтер»

2 место

Константин Чернышев, ООО «ЭВЕРИН», ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, проект «Everin. Цифровое управление производственной деятельностью строительной организации»

3 место

Евгений Слащев, ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, проект «Цифровая система управления жизненным циклом изделий (PLM)»

Финалисты Денис Антонов, Рустем Галимов и Сергей Сарапулов, занявшие первые места в каждом треке, получили от Ассоциации IPChain сертификаты на членство в клубе n'RIS, дающие право на депонирование объекта интеллектуальной собственности. Главный приз — 300 тысяч рублей — по итогам гранд-финала получил автор проекта «Bioscan» Рустем Галимов.

Рустем Галимов, учредитель ООО «Гамбит»: «Мы разработали биометрическую систему контроля управления доступом. Уникальность нашей технологии — в бесконтактном считывании отпечатков пальцев. Для идентификации личности достаточно провести рукой над считывающей поверхностью. В мире еще только одна компания делает похожие системы, она находится во Франции. У нас уже есть подтверждения, что продукт действительно востребован на рынке. Получив обратную связь на «Стартап Туре», мы планируем масштабировать и дальше наши разработки».

Инновационность и высокое качество проработки проекта Bioscan отметили представители ПАО «МегаФон», генерального партнера Open Innovations Startup Tour. Рустему Галимову вручили специальный приз — сертификат на 20 000 рублей от сервиса «МегаФон.Путешествия».

Все победители регионального этапа Open Innovations Startup Tour в Набережных Челнах получили пригласительные билеты на Startup Village — самую крупную в России и СНГ стартап-конференцию, которая состоится в конце мая в ИЦ «Сколково».

Юрий Сибирский, заместитель руководителя департамента регионального развития Фонда «Сколково»: «Меня порадовало, что у нас в конкурсе были представлены сильные и качественные проекты не только из Татарстана, но и из соседних регионов. Сегодня одновременно с защитами проходила научно-техническая сессия компании «ТАНЕКО», где участники проекта «Сколково» презентовали свои разработки. В Набережных Челнах в итоге получилось комплексное событие, где, с одной стороны, мы отбирали новые перспективные истории, с другой стороны, готовые к сотрудничеству компании общались с потенциальными заказчиками. Не в каждом городе удается сделать настолько качественное по контенту мероприятие с таким большим количеством проектов».

На награждении также были названы четыре проекта, рекомендованные для участия в финале программы «Старт» Фонда содействия инновациям в рамках конференции Startup Village:

Тамьян Габитов, проект «Флэтшеринг»

Рустем Галимов, ООО «Гамбит», проект Bioscan

Даян Зарипов, ООО «Мильтиад», проект «Прибор приемно-контрольный пожарный пусковой с функцией определения сектора возгорания средствами видеоанализа»

Константин Чернышев, ООО «ЭВЕРИН», ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, проект «Everin. Цифровое управление производственной деятельностью строительной организации»

Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» уже посетил шесть из десяти городов на маршруте. Следующей остановкой 9 и 10 апреля станет Липецк.