Набережные Челны вновь принимают участников Startup Tour

Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион», крупнейший проект по поиску перспективных инновационных проектов в России и странах СНГ, приехал 1 апреля в Набережные Челны. Шестой город девятого Стартап Тура установил новый рекорд по количеству участников — на мероприятие в «ИТ-парке» зарегистрировалось более 870 человек.

В этом году на конкурс стартапов в Набережных Челнах поступило 92 заявки, в полуфинал вышли 30 проектов. Участники конкурса соревнуются в трех направлениях — биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии, информационные технологии.

Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда «Сколково»: «Шесть лет назад в Набережных Челнах мы заявляли перед телекамерами, что в мире происходят фундаментальные изменения и Татарстан должен меняться вместе с ним. Сегодня в традиционно ориентированных крупных компаниях, таких как, например, КАМАЗ, искусственный интеллект и роботизация играют все большую роль. Через три года скорость перемен будет гораздо быстрее, чем в течение последних 20 лет. И вы, выбирая технологическое предпринимательство, должны быть готовы к этим переменам».

Ключевым событием первого дня Startup Tour в Набережных Челнах стала панельная дискуссия «Источники цифрового прорыва в регионах» с участием первого заместителя министра информатизации и связи Татарстана Дмитрия Вандюкова, руководителя программы Центра цифрового развития Агентства стратегических инициатив Яны Коваленко, директора «ИТ-парка» Антона Грачева, директора регионального отделения ПАО «МегаФон» по Татарстану Дмитрия Кузнецова, директора ООО «Филипс Инновационные Лаборатории РУС» Назима Турдумамбетова. Модератором встречи выступил управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности Фонда «Сколково» Антон Пушков. Спикеры обсудили определяющие факторы для успешного перехода страны к цифровой экономике и разобрали кейсы Татарстана, на которые могли бы ориентироваться другие регионы.

Дмитрий Вандюков, первый заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан: «Примерно 80% программных продуктов, которыми пользуется сейчас государство как один из главных заказчиков IT-продукции, были созданы в свое время такими же стартаперами, как вы. Нам очень нужны ваши решения, ваши светлые головы, и мы будем поддерживать вас, насколько это возможно. Республика в вас верит!»

На сессии Skolkovo Demo Day резиденты «Сколково» продемонстрировали свои проекты промышленным предприятиям Татарстана. Так, руководитель «Хамстер Роботикс Инжиниринг» Роман Бурмистров представил нового коллаборативного робота HR-03, работающего на отечественном процессоре «Байкал» (разработка, софт и сборка робота — также полностью российские). В рамках образовательной программы Startup Tour в «ИТ-парке» состоялись лекции и мастер-классы приглашенных экспертов. Директор департамента инвестиционных проектов АО «Корпорация «МСП»» Татьяна Ярмонова рассказала о видах поддержки стартапов в сфере малого и среднего бизнеса, а старший юрист Ассоциации IPChain Михаил Басс объяснил, как стартаперы могут защитить право на интеллектуальную собственность.

Антон Грачев, директор технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк»: «Деньги не являются основным движущим фактором в развитии стартапа: без знания они не имеют никакого смысла. Думаю, все институты развития сегодня, видя глобальную конкуренцию на рынке технологических проектов, понимают, что необходимость в обмене знаниями — это ключевой драйвер для развития и достижения успеха».

Контактное лицо для связи на мероприятии:

Оксана Мурзинова, представитель пресс-службы.

Open Innovations Startup Tour в Набережных Челнах

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