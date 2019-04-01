Фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS 2019 в Нижнем Новгороде

Международный фестиваль аудиовизуального искусства пройдет на территории Нижнего Новгорода с 12 по 14 апреля 2019 года.

Фестиваль состоит из трех частей: выставочная, образовательная и музыкальная программы.

В рамках выставочной программы 12 нижегородских достопримечательностей станут арт-объектами, сообщает пресс-служба Нижегородской области.

Музыкальная программа будет проходить 12 апреля вечером и в ночь с 13 на 14 апреля на территории Milo Concert Hall.

12 апреля пройдет аудиовизуальный концерт, который даст старт фестивалю. Он начнется в 19.00.

13 апреля музыкальное ночное событие — это вечеринка на двух танцполах, которая состоит из выступления музыкантов и медиахудожников. Начало — в 22.00.

В фестивале примут участие культовые международные, российские и региональные художники и музыканты, чтобы познакомить самую широкую аудиторию с миром медиаискусства.