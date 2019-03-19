Новости недвижимости

07:57 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Казанский градсовет отверг очередной вариант реконструкции ТЦ «Кольцо»

15:39, 19.03.2019 2
Казанский градсовет отверг очередной вариант реконструкции ТЦ «Кольцо»
Фото: tatar-inform.ru

В Казани эксперты градсовета не согласовали новый проект реконструкции ТЦ «Кольцо» в центре города. Директор по строительству «Эдельвейс групп» Ильяс Ганиев рассказал, что один из вариантов показался специалистам «слишком пафосным».

«Архитекторы-реставраторы, краеведы и все, кто занимается охраной памятников, говорят, что надо восстановить бывшую градостроительную ситуацию, потому что площадь Тукая является историческим и знаковым местом города», — приводит его слова «Татар-информ».

Он отметил, что последний проект готовил профессор, сотрудник архитектурной мастерской ВЕЛП Евгений Иванович Прокофьев.

После утверждения проекта реконструкции «Кольца» градостроители смогут начать перепланировку транспортной развязки центрального городского перекрестка. Также будет подготовлена документация о проведении конкурса на реконструкцию «Кольца».

Напомним, что основателем ЗАО «Гипермаркет «Кольцо» является депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Еще в марте 2017 года он сообщал «Реальному времени», что проект реконструкции ТЦ подготовлен и одобрен архитекторами исполкома Казани. Проект оценивался более чем в 1 млрд рублей.

НедвижимостьОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 марта
    не согласовали, значит ничего и не поменяется - останется навсегда...
    Ответить
  • Анонимно 20 марта
    а почему никто не хочет реконструировать здание пенсионного фонда. не вписывается ведь тоже
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров