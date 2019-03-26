Самая длинная пробка Казани продержалась всего 20 минут

Самая длинная пробка в Казани за сегодня растянулась всего на 2,4 км. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», она продержалась всего 20 минут.

Затор был зафиксирован в 9.08 на проспекте Ямашева.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.

Остальные пробки сегодня не превысили 2 км. По длительности они также держались не более 50 минут.