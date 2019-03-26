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Самая длинная пробка Казани продержалась всего 20 минут

19:53, 26.03.2019
Самая длинная пробка Казани продержалась всего 20 минут

Самая длинная пробка в Казани за сегодня растянулась всего на 2,4 км. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», она продержалась всего 20 минут.

Затор был зафиксирован в 9.08 на проспекте Ямашева.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.

Остальные пробки сегодня не превысили 2 км. По длительности они также держались не более 50 минут.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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