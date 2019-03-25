28 марта состоится Public talk на тему «Перспективы развития агрорынка»
Открытая дискуссия с экспертами по сельскому хозяйству и смежным сферам организована медиакомпанией «Реальное время».
Участниками Public talk станут представители агрохолдингов, предприятий по переработке и продаже товаров сельского хозяйства, а также эксперты-аналитики.
Основная повестка:
- внутренние и внешние драйверы сельского хозяйства России на ближайшие 3—4 года;
- инновации, которые изменили агрорынок: каким он становится, что меняется;
- задачи увеличения экспорта: что необходимо для роста его объемов;
- планы на посевную в Татарстане: прогноз на урожай 2019 года и цены на сельскохозяйственные продукты 2019—2020 гг.
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