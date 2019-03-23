Орбиту МКС подняли на 1,2 км
Орбиту полета Международной космической станции (МКС) подняли на 1,2 км.
Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) провели маневр с помощью двигателей пристыкованного к МКС грузового корабля «Прогресс МС-10». В итоге средняя высота орбиты полета станции увеличилась до 409,35 км.
Операция была проведена для формирования баллистических условий для полета российского грузового транспортного корабля «Прогресс МС-11», который стартует 4 апреля с космодрома Байконур, пишет ТАСС.
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