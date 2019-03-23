Орбиту МКС подняли на 1,2 км

Орбиту полета Международной космической станции (МКС) подняли на 1,2 км.

Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) провели маневр с помощью двигателей пристыкованного к МКС грузового корабля «Прогресс МС-10». В итоге средняя высота орбиты полета станции увеличилась до 409,35 км.

Операция была проведена для формирования баллистических условий для полета российского грузового транспортного корабля «Прогресс МС-11», который стартует 4 апреля с космодрома Байконур, пишет ТАСС.

Ранее на космодроме «Восточный» открыли трассу для запуска кораблей к МКС.