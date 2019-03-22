«ИнтехБанк» подал иск к аквапарку «Барионикс» на 10,2 млн рублей
ПАО «ИнтехБанк» в лице конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов, подало в Арбитражный суд РТ иск к казанскому ООО «Барионикс».
Заявление подано 21 марта. Сумма исковых требований составила 10,2 млн рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.
Ранее «ИнтехБанк» подал в Арбитражный суд Татарстана 15 исков к казанским компаниям на 535,9 млн рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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