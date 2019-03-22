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«ИнтехБанк» подал иск к аквапарку «Барионикс» на 10,2 млн рублей

10:52, 22.03.2019
«ИнтехБанк» подал иск к аквапарку «Барионикс» на 10,2 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

ПАО «ИнтехБанк» в лице конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов, подало в Арбитражный суд РТ иск к казанскому ООО «Барионикс».

Заявление подано 21 марта. Сумма исковых требований составила 10,2 млн рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.

Ранее «ИнтехБанк» подал в Арбитражный суд Татарстана 15 исков к казанским компаниям на 535,9 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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