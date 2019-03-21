«ИнтехБанк» подал 15 исков к казанским компаниям на более чем полмиллиарда рублей

ПАО «ИнтехБанк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Татарстана 15 исков к казанским компаниям на 535,9 млн рублей.

Все заявления поданы вчера, 20 марта. Среди ответчиков фигурируют ООО «Консалт Менеджмент (123 млн рублей), ООО «Центр проектного финансирования» (64,9 млн рублей), ООО «Авалон» (31,5 млн рублей), ООО «Агарти» (112,8 млн рублей) и т. д., следует из картотеки арбитражных дел.

Суть исков пока не раскрывается, к рассмотрению они не приняты.

Ранее «ИнтехБанк» потребовал банкротства казанского ООО «ТФК» за долг в 239 млн рублей.