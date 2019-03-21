В Пензе суд запретил бизнесменам открывать магазин

Арбитражный суд Пензенской области признал незаконным строением здание на улице Карпинского. Таким образом суд запретил местным предпринимателям открывать в нем магазин.

Построившие здание бизнесмены обратились в мэрию с заявлением о выдаче разрешения на ввод магазина в эксплуатацию. Однако администрация Пензы обратила внимание, что объект возведен без разрешения на строительство и одобрения Госстройнадзора.

«Предприниматели направили в арбитражный суд заявление об оспаривании названного решения, полагая, что отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не соответствует закону и нарушает их права в сфере предпринимательской деятельности», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.