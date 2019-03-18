И. о. главы Следкома в Оренбургской области назначен Вячеслав Зудерман

Руководитель следственного управления СКР по Оренбургской области генерал–майор юстиции Сергей Колотов ушел в отставку. Исполняющим обязанности главы регионального Следкома назначен Вячеслав Зудерман.

«Сергей Федорович ушел в отставку по выслуге лет», — приводит ria56.ru слова представителя ведомства.

Руководителем управления 53-летний Колотов стал еще в 2011 году. До этого, с 2007 по 2011 год, он возглавлял следственное управление при прокуратуре РФ по Оренбургской области.

С сегодняшнего дня, 18 марта, и. о. руководителя уже приступил к своим обязанностям. Вячеслав Зудерман — уроженец Оренбурга, ему 37 лет. Он выпускник Оренбургского государственного университета по специальности «Юриспруденция».