Выставка истории анимации «До кино»

С 19 марта по 2 июня в Центре «Эрмитаж-Казань» пройдет выставка истории анимации «До кино» — первый в России интерактивный выставочный проект по истории кино и анимации.

Официальное открытие выставки с участием представителей власти, музейного дела, анимационной и киноиндустрии состоится 21 марта в 15.00.

На экспозиции будут представлены приборы XIX—XX веков, которые привели к созданию искусств кино и анимации в их современном виде. Например, праксиноскоп — оптический прибор для демонстрации движущихся рисунков, изобретенный отцом анимации Эмилем Рено. Таких приборов в России всего несколько. Вы сможете увидеть фабричную кинопленку знаменитых родоначальников кино братьев Люмьер. А также игрушечный синематограф, стереоскопы для демонстрации 3D-изображений, игрушки, основанные на оптическом обмане, волшебные фонари для проекции изображения и многое другое. Всего будет более 100 экспонатов.



Некоторые исторические предметы сопровождают интерактивные экспонаты, которые можно двигать и самостоятельно воспроизводить те самые иллюзии и мультфильмы, которые создавали более 100 лет назад.



Также на выставке можно будет поучаствовать в тематических мастер-классах и заказать экскурсию.

Организатор выставки — казанец Максим Васильев, владелец одной из самых крупных в России коллекций анимационных и оптических игрушек. Коллекция собиралась на протяжении 5 лет, многие экспонаты привезены из США, Англии и Франции.

Проект поддержан Министерством культуры Республики Татарстан и Фондом президентских грантов.

Время работы выставки: вторник — четверг, суббота, воскресенье — с 10.00 до 18.00, пятница — с 11.00 до 20.00. Понедельник — выходной. Вход бесплатный. Стоимость экскурсии 100 рублей.

Приглашаются организованные группы и школьные классы.