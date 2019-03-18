У россиян появится возможность подключать услуги связи без сим-карт

Минкомсвязи РФ готовит необходимую нормативную базу, чтобы внедрить в России сим-карты (eSim), интегрированные в мобильные устройства, сообщают «Ведомости».

Ожидается, что она будет готова к концу 2019 года. Применение eSim не нуждается во внесении изменений в законодательство, считают в ведомстве.

Напомним, ранее на совещании по нацпроекту «Цифровая экономика» представитель ФСБ предложил использовать сим-карты российского производства. Кроме того, в ведомстве считают целесообразным пользоваться криптографией для связи пятого поколения. В отдаленной перспективе ФСБ предлагает заменять оборудование сетей с иностранного на отечественное. Причем разработкой оборудования уже занимаются Минпромторг и «Ростех».



