Instagram создаст команду разработчиков в Японии
Социальная сеть Instagram впервые создаст команду разработчиков за пределами США — в Японии.
Генеральный директор компании Адам Моссери пояснил, что в Японии Instagram стал крайне популярным в последнее время. Он выразил надежду, что таким образом получится найти новые идеи для развития платформы.
«Это станет уникальной возможностью для нас с учетом того, какого роста мы здесь достигли. Этот рынок важен для нас», — цитирует ТАСС Моссери.
Изначально в новой команде разработчиков будет 10 человек. Однако в будущем планируется расширение штата.
Напомним, ранее Facebook подала в суд за продажу лайков к компаниям в Китае.ТехнологииIT
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