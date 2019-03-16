Instagram создаст команду разработчиков в Японии

Социальная сеть Instagram впервые создаст команду разработчиков за пределами США — в Японии.

Генеральный директор компании Адам Моссери пояснил, что в Японии Instagram стал крайне популярным в последнее время. Он выразил надежду, что таким образом получится найти новые идеи для развития платформы.

«Это станет уникальной возможностью для нас с учетом того, какого роста мы здесь достигли. Этот рынок важен для нас», — цитирует ТАСС Моссери.

Изначально в новой команде разработчиков будет 10 человек. Однако в будущем планируется расширение штата.

Напомним, ранее Facebook подала в суд за продажу лайков к компаниям в Китае.