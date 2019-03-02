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Facebook подала в суд за продажу лайков к компаниям в Китае

06:13, 02.03.2019
Facebook подала в суд за продажу лайков к компаниям в Китае
Фото: flickr.com

Facebook подала в суд на четыре компании, которые находятся в Китае, а также трех физических лиц за продвижение поддельных учетных записей, продажи лайков и подписчиков, сообщается в заявлении руководства сети.

Иск направлен в федеральный суд США. Известно, что продвижение происходило в Facebook, Instagram, на площадках Google, Twitter и некоторых других.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Facebook намерена продолжить диалог с властями по поводу работы в России. Однако о планах локализовать в стране данные пользователей из РФ в соцсети не говорят.

«Facebook стремится предоставить пользователям в России максимально положительный опыт использования нашей платформы, и мы продолжим диалог с соответствующими органами власти относительно нашей деятельности в России», — цитирует ответ пресс-службы компании «Интерфакс».

ТехнологииITТелекоммуникацииОбщество
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