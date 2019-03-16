Власти Новой Зеландии могут запретить продажу полуавтоматического оружия

В Новой Зеландии могут запретить продажу полуавтоматического оружия. Об этом заявил прокурор страны Дэвид Паркер.

По его словам, решение может быть принято с учетом глобального роста угроз от экстремизма.

«Правительство намерено запретить полуавтоматические винтовки в свободном обороте, как это сделали во многих странах мира», — цитирует Паркера газета The New Zealand Herald.

Напомним, в пятницу, 15 марта, в новозеландском городе Крайстчерч произошла атака на две мечети. По последним данным, в результате инцидента погибли 50 человек.

Ранее президент России Владимир Путин назвал теракт в Новой Зеландии «циничным и жестоким».