Сотрудники «Эха Москвы» переизбрали главным редактором радиостанции Алексея Венедиктова

Коллектив журналистов радиостанции «Эхо Москвы» провел выборы главного редактора. Следующие пять лет руководить «Эхом» продолжит Алексей Венедиктов.

«Проголосовали 108 из 109 избирателей, явка почти 100%, ответственно отнеслись коллеги. У меня 73%, или 79 голосов, у Алексея (Голубева) — 22 голоса (20%)», — передает ТАСС слова Венедиктова. Он добавил, что семь бюллетеней были испорчены.

На выборы были зарегистрированы два кандидата — действующий главный редактор Алексей Венедиктов и ведущий станции Алексей Голубев. Полномочия действующего главного редактора истекают 17 марта. До этого срока совет директоров должен утвердить кандидатуру главреда.

Алексей Венедиктов — главный редактор «Эха Москвы» с 1998 года. Радиостанция впервые вышла в эфир 22 августа 1990 года. Мажоритарным акционером является холдинг «Газпром-медиа». Алексей Голубев — корреспондент и ведущий радиостанции.