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Сотрудники «Эха Москвы» переизбрали главным редактором радиостанции Алексея Венедиктова

15:20, 14.03.2019
Сотрудники «Эха Москвы» переизбрали главным редактором радиостанции Алексея Венедиктова
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Коллектив журналистов радиостанции «Эхо Москвы» провел выборы главного редактора. Следующие пять лет руководить «Эхом» продолжит Алексей Венедиктов.

«Проголосовали 108 из 109 избирателей, явка почти 100%, ответственно отнеслись коллеги. У меня 73%, или 79 голосов, у Алексея (Голубева) — 22 голоса (20%)», — передает ТАСС слова Венедиктова. Он добавил, что семь бюллетеней были испорчены.

На выборы были зарегистрированы два кандидата — действующий главный редактор Алексей Венедиктов и ведущий станции Алексей Голубев. Полномочия действующего главного редактора истекают 17 марта. До этого срока совет директоров должен утвердить кандидатуру главреда.

Алексей Венедиктов — главный редактор «Эха Москвы» с 1998 года. Радиостанция впервые вышла в эфир 22 августа 1990 года. Мажоритарным акционером является холдинг «Газпром-медиа». Алексей Голубев — корреспондент и ведущий радиостанции.

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