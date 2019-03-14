Марат Галеев заявил о нехватке мостов в РТ:«Неважно, когда они будут построены, возможно, через 50 лет»

В ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан стало ясно, что для гармонизации логистики внутри республики необходимо строительство мостов. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной коррективам, вносимым в Стратегию, председатель Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

«Неважно, когда новые мосты будут построены, возможно, через 50 лет, важно, что их необходимо семь. Три из них уже есть», — уточнил он.

Ранее стало известно, что в Татарстане при реконструкции мостового перехода через Свиягу планируется построить еще один мост через реку.

