Финал Конкурса «Лидеры России» определит сотню самых эффективных управленцев

Борьба за статус финалиста, образовательный грант в размере 1 млн рублей и наставничество одного из лучших управленцев страны (наставниками проекта выступают главы субъектов, члены правительства, министры) развернется с 13 по 17 марта 2019 года в Сочи.

Для участия в финале отобраны 300 человек, представляющих все федеральные округа страны. Из них 269 лидеров были определены непосредственно по итогам окружных полуфиналов, еще 31 кандидат добавился из «листа ожидания» после оценки Наблюдательным советом результатов реализации социальных проектов участников. Социально ориентированная часть конкурса «Сердце лидера» — это одно из нововведений конкурсной программы, являющееся обязательным условием допуска в финал.

Приволжский федеральный округ в финале представляют 39 участников. Пятеро из них пробились в финальную стадию именно по результатам выполнения проекта «Сердце лидера». Экспертное жюри оценило по достоинству «лидерские сердца» Максима Зотова и Юрия Шалабаева (Нижегородская область), Марата Валеева (Башкортостан), Ольги Лебедевой (Пензенская область) и Олега Скачкова (Пермский край).

Из Приволжского ФО в качестве почетных наставников проекта приглашены:

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Губернатор Пермского края Максим Решетников

Имена сотни лидеров-победителей проекта станут известны 17 марта 2019 года.