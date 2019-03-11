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В Татарстане размер рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки увеличился до 62,5 тысячи рублей

11:53, 11.03.2019 1
В Татарстане размер рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки увеличился до 62,5 тысячи рублей
Фото: realnoevremya.ru

Национальное бюро кредитных историй изучило, какой размер рекомендованного семейного дохода является комфортным для обслуживания среднего ипотечного кредита, сообщается на официальном портале национального бюро.

В Татарстане, по данным на 1 марта 2019 года, рекомендованный семейный доход для выплат среднего ипотечного кредита составляет немногим более 62 тысяч рублей. Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 9,1%. В прошлом году рекомендованный семейный доход достигал 53 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может увеличить страховое возмещение по вкладам, открытым для накопления первоначального взноса по ипотеке. Соответствующий законопроект находится на согласовании в правительстве. В марте он будет внесен в Госдуму, передает «РИА Новости».


НедвижимостьЭкономикаОбщество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 марта
    А что произошло за год что АСВ поднял планку дохода семьи аж на 9.1℅ , ?? Это что мы так дико падаем вниз?? Это же они считают, а они считать свои риски хорошо умеют,.Ммда остановите землю я сойду. Вы держитесь там!
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