Поклонская рассказала в своей книге о нарушающих закон депутатах

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст» рассказала, что у нее есть материалы о нарушении закона другими членами нижней палаты парламента.

Так, один из депутатов подозревается в аффилированности с жилищно-коммунальными организациями, которые завысили тарифы для населения на 1,5 млрд рублей. Другие чиновники, по данным Поклонской, входят в органы управления зарубежных компаний.

Также она пишет, что «по странному стечению обстоятельств фирма мамы еще одного депутата получила более 1 млрд рублей из бюджета средств в той же сфере деятельности, в которой осуществляет регулирование возглавляемый им комитет ГД», пишет «Коммерсант».

Имена депутатов, нарушивших закон, не называются.

В прошлом году сообщалось, что Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов проведет проверку пятерых членов нижней палаты парламента из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

После этого комитет Госдумы по регламенту объединил комиссию по контролю за доходами с комиссией по этике. Первую возглавляла депутат Наталья Поклонская, теперь она потеряет свой пост.