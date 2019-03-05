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«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» и вновь повел в счете

19:33, 05.03.2019 4
«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» и вновь повел в счете
Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Матч прошел в Магнитогорске и закончился в овертайме со счетом 2:1 в пользу уфимской команды. Все три шайбы забросили игроки «Салавата» — Филип Ларсен и Владимир Ткачев в чужие ворота, а Юха Метсола в свои.

Таким образом, «Салават» повел в серии со счетом 3:2.

Напомним, в четвертом матче серии «Салават Юлаев» уступил «Металлургу» со счетом 1:2. Следующая игра пройдет 7 марта в Магнитогорске

СпортХоккей Башкортостан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 05 марта
    молодцы уфимцы
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  • Анонимно 05 марта
    7 марта в Уфе!!!!
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  • Анонимно 05 марта
    В четвертом матче выиграли, а счет 3-2 по играм? Странная арифметика какая-то)))
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  • Анонимно 05 марта
    Все правильно.Один раз "Салават"выиграл в Магнитогорске.второй раз в Уфе и третий раз сегодня в Магнитогорске.В общем.наш "Металлург"вылетит.как в прошлом году.
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