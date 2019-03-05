«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» и вновь повел в счете

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Матч прошел в Магнитогорске и закончился в овертайме со счетом 2:1 в пользу уфимской команды. Все три шайбы забросили игроки «Салавата» — Филип Ларсен и Владимир Ткачев в чужие ворота, а Юха Метсола в свои.

Таким образом, «Салават» повел в серии со счетом 3:2.

Напомним, в четвертом матче серии «Салават Юлаев» уступил «Металлургу» со счетом 1:2. Следующая игра пройдет 7 марта в Магнитогорске