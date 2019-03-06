Спор Орешкина и Володина из-за правительственного часа начался в декабре — СМИ

Поводом для скандала с выступлением министра экономического развития РФ Максима Орешкина в Госдуме стал спор между министром и председателем ГД Вячеславом Володиным из-за правительственного часа, который начался еще в декабре.



Тогда Орешкин в письме к Володину попросил изменить тему правительственного часа. Министр хотел убрать из обсуждения вопрос о национальном проекте по развитию малого и среднего предпринимательства.



Орешкин пояснил, что реализация нацпроекта начнется только с 2019 года, а к середине марта правительство и регионы «только приступят к реализации основных мероприятий».



Вместо этого он предложил добавить в доклад информацию об итогах социального-экономического развития России за прошлый год и рассказать о достижении национальных целей развития, определенных президентом Владимиром Путиным, передает РБК.



В ответ Володин попросил министра рассказать в докладе о нацпроекте по малому бизнесу. В конечном итоге это и стало темой правительственного часа.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина на правительственном часе.

Спикер Госдумы остался недоволен тем, что министр не отразил в докладе уровень расходов на реализацию госпрограмм, национальных проектов и сроки выполнения задач, поставленных Путиным в послании Федеральному собранию.