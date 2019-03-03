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«Салават Юлаев» уступил «Металлургу» со счетом 1:2

18:06, 03.03.2019
«Салават Юлаев» уступил «Металлургу» со счетом 1:2
Фото: vk.com/hcsalavat

В четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» из Магнитогорска со счетом 1:2.

Встреча прошла в Уфе. Следующий матч состоится 5 марта в Магнитогорске.

Напомним, 1 марта сообщалось, что уфимский «Салават Юлаев» победил «Металлург» в третьем матче серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в столице Башкирии и завершилась со счетом 5:1. В составе уфимцев шайбы забросили Линус Умарк, Теему Хартикайнен, Александр Кадейкин, Максим Рыбин и Йоонас Кемппайнен. Гости ответили только шайбой Дмитрия Зайцева.

СпортХоккей Башкортостан
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