Суд смягчил условия домашнего ареста замдиректора «Заинского сахара»

Фото: Реальное время

Накануне Ново-Савиновский райсуд Казани изменил ограничения для заместителя гендиректора АО «Заинский сахар» Сагидуллы Халиуллина. Теперь в рамках домашнего ареста ему разрешены встречи с адвокатом и ежедневные двухчасовые прогулки, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, под домашним арестом Халиуллин находится с середины февраля, его подозревают в коммерческом подкупе и растрате продукции АО «Заинский сахар» на сумму свыше 112 млн рублей.

Бывший гендиректор предприятия, а ныне председатель совета директоров ООО «Кузбассавто» Шамиль Мингазов водворен в СИЗО.

Под арестом сейчас находится и фигурант другого уголовного дела — экс-председатель совета директоров «ИнтехБанка» Рустем Абдуллин.