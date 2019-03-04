«Дочка» Сбербанка стала совладельцем российского KFC

«Дочка» Сбербанка — компания «Сбербанк Инвестиции» с 21 февраля начала владеть 9,99% ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», которое входит в ГК «Шоколадница». Последняя с 2014 года является одним из российских франчайзи ресторанов быстрого питания KFC и Pizza Hut.

Как сообщает РБК, вхождение «дочки» Сбербанка в капитал франчайзи KFC является частью комплексного финансирования развития сети ресторанов. Деньги, вырученные от сделки, направят на увеличение ресторанов KFC в Москве и Центральном федеральном округе до 100 в течение трех лет. Точная сумма не уточняется.

В январе судебные приставы приостановили деятельность кафе сети KFC на улице Баумана в Казани на 60 суток.