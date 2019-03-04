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В Кировской области на свободу вышел лидер движения «Алтын Урда»

11:15, 04.03.2019
В Кировской области на свободу вышел лидер движения «Алтын Урда»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сегодня основатель татарского патриотического фронта «Алтын Урда» Данис Сафаргали вышел на свободу из ИК-6 в поселке Восточный Омутнинского района Кировской области.

Как сообщают «Idel.Реалии», Сафаргали вышел из стен колонии в 9.50, его встретили супруга, родные и близкие.

Лидер «Алтын Урда» заявил, что свою правозащитную деятельность бросать не собирается.

Напомним, что в августе 2017 года лидер движения был признан виновным в причинении легкого вреда здоровью, нанесении побоев и возбуждении ненависти. Вахитовский райсуд Казани приговорил его к 3 годам колонии общего режима.

В феврале этого года Омутнинский райсуд Кировской области постановил выпустить Сафаргали из колонии в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи УК РФ.

Происшествия Кировская областьТатарстан
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