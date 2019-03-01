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«Салават Юлаев» победил «Металлург» и повел в серии

19:25, 01.03.2019
«Салават Юлаев» победил «Металлург» и повел в серии
Фото: vk.com/hcsalavat

Уфимский «Салават Юлаев» победил «Металлург» в третьем матче серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра прошла в столице Башкирии и завершилась со счетом 5:1. В составе уфимцев шайбы забросили Линус Умарк, Теэму Хартикайнен, Александр Кадейкин, Максим Рыбин и Йоонас Кемппайнен. Гости ответили только шайбой Дмитрия Зайцева.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:1. Следующий матч пройдет 3 марта в Уфе.

Во втором матче «Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 4:1.

СпортХоккей Башкортостан
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