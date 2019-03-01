«Салават Юлаев» победил «Металлург» и повел в серии
Уфимский «Салават Юлаев» победил «Металлург» в третьем матче серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра прошла в столице Башкирии и завершилась со счетом 5:1. В составе уфимцев шайбы забросили Линус Умарк, Теэму Хартикайнен, Александр Кадейкин, Максим Рыбин и Йоонас Кемппайнен. Гости ответили только шайбой Дмитрия Зайцева.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:1. Следующий матч пройдет 3 марта в Уфе.
Во втором матче «Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 4:1.СпортХоккей Башкортостан
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