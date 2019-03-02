Министр обороны РФ Сергей Шойгу в марте может посетить Пермский край

Глава Минобороны России Сергей Шойгу может с рабочим визитом прибыть в Пермский край в марте этого года.

Предполагается, что Шойгу осмотрит ранее построенное в регионе кадетское училище, а также проведет совещание с пермскими оборонщиками, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Издание уточняет, что шансы на визит высокопоставленного военачальника есть, но в окружении губернатора Пермского края и в Министерстве обороны РФ данную информацию не комментируют.

Напомним, в начале февраля Шойгу заявил о том, что война в современном мире изменилась, приведя в пример конфликт в Сирии.