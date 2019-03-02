Хакеры от имени Metro и «Магнита» организовали массовую атаку на российский бизнес

Неизвестные атаковали более 50 крупных российских компаний, выдавая себя за представителей известных брендов, сообщает РБК.

Злоумышленники выступали от имени розничных сетей, строительных и нефтяных компаний. Письма с вредоносным ПО направлялись от имени «Ашана», «Магнита», Metro.

Напомним, ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сайт Кремля регулярно атакуют хакеры из Европы и Северной Америки.

«Когда говорят про русских хакеров, мы говорим, что, когда мы смотрим на тех, кто атакует, например, сайт президента, там из Европы, Северной Америки идет огромное количество атак на постоянной основе», — приводит слова Пескова «РИА Новости».



