В Татарстане количество погибших на пожарах выросло в 2,5 раза

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Рафис Хабибуллин на республиканском совещании в Доме правительства РТ заявил, что, по данным на 1 марта 2019 года, в Татарстане произошло 634 пожара, сообщает пресс-служба президента РТ.

За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 668 пожаров. В 2019 году на пожарах погиб 41 человек, при этом год назад количество погибших за такой же период составляло 17 человек.

Напомним, ранее сразу четыре человека погибли в результате двух пожаров, которые произошли в конце февраля на территории Татарстана, о чем сообщалось на официальном портале ГУ МЧС России по РТ. В обоих случаях к возгоранию и гибели людей привело курение дома в нетрезвом состоянии. Пожары произошли в Лаишевском и Лениногорском районах.



