Более 98% девятиклассников успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку

По всей России учащиеся 9-х классов 13 февраля сдавали итоговое собеседование по русскому языку. Более 98% участников справились с заданиями и получили «зачет», сообщает Рособрнадзор.

В основной срок итоговое собеседование сдали более 1,4 млн девятиклассников. Для проведения собеседования задействовали более 37 тысяч школ по всей стране и 82 образовательные организации за пределами России.

Напомним, ранее сообщалось, что итоговое собеседование — не «устная часть» основного государственного экзамена по русскому языку. Это самостоятельная процедура допуска к государственной итоговой аттестации, которая включает четыре задания — чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором. В Татарстане итоговое собеседование состоялось в 993 школах, его прошли 37 688 девятиклассников.



